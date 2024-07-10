В Орловской области на ремонт тротуаров потратят 76 миллионов рублей

В начале июля 2024 года стало выяснилось, что Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области ищет подрядчика на выполнение работ по устройству тротуаров в Кромском районе региона. Начальная цена контракта составляет 76 млн рублей. Это средства областного бюджета.

В тендере указываются тротуары на автомобильной дороге общего пользования регионального значения М-2 «Крым» Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной. Заявки на участие принимаются до 25 июля 2024 года, сообщает RosTender.info.

По проекту капитального ремонта предусмотрены работы по демонтажу существующего ограждения, металлических перильных ограждений и дорожных знаков. установка пешеходных дорожек и тротуаров.

Окончание работ планируется до 30 июня 2025 года.