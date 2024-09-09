В Орловской области начали работать новые правила для защиты пчёл: с 1 сентября вступил в силу обновлённый Федеральный закон «О пчеловодстве»

В начале месяца, с 1 сентября 2024 года, вступил в силу обновлённый Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». Он направлен на защиту пчёл, которые в последние годы массово гибли при обработке полей пестицидами и агрохимикатами.

Теперь владельцы пчёл обязаны своевременно информировать сельские администрации и соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и при перевозках. Это позволит предотвратить гибель пчёл от пестицидов. Об этом сообщил ОРЕЛГРАД.ru.

Если пчеловоды получают извещение о предстоящих обработках пестицидами, они должны вывезти пчёл на расстояние не менее 5-7 км от обрабатываемых полей. Если это невозможно, следует провести изоляцию ульев: закрыть леток сеткой, налить сироп в кормушку, поставить воду. На ночь леток надо открывать. Обратный переезд возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, но не ранее чем через 7-10 дней после окончания обработки.

Аграрии также обязаны заранее информировать население и власти о планируемых обработках полей. Информирование производится через СМИ. Раньше аграрии объявляли эту информацию один раз в год, да и то весной. Теперь же они обязаны делать это не позднее чем за пять дней до применения пестицидов и не ранее чем за десять дней. Предупреждать они обязаны жителей населённых пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земель участков, на которых запланирована химическая обработка.

В объявлении обязательно должны быть указаны: наименование запланированных к применению пестицидов, местоположение участка и дата применения пестицидов, способ обработки и дозировка химикатов, рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях.

Специалисты напоминают, что повышение урожайности невозможно без использования удобрений и пестицидов. Но типичным следствием нарушения безопасного обращения с пестицидами остаётся отравление медоносных пчёл.

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