13 июня 2022



В Орловской области начальник отдела полиции превысил должностные полномочия

В Орловской области начальник одного из отделов полиции осужден за превышение должностных полномочий.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника полиции Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Ливенский», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 286 УК РФ  (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года обвиняемый  находился в городе Ливны  и попросил своего подчиненного — инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Ливенский»,  не исполнять установленные законодательством РФ административные процедуры в отношении его знакомого, в действиях которого усматривались признаки административных правонарушений при управлении транспортным средством, и не составлять протокол об административном правонарушении, тем самым незаконно освободить его от применения мер административного воздействия, что и было выполнено последним.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно. Приговор не вступил в законную силу, сообщает СУ СК по Орловской области.

Расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников службы регионального управления ФСБ России.

 

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Опубликовано 13 Июн 2022 в 15:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 54

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