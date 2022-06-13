В Орловской области начальник отдела полиции превысил должностные полномочия

В Орловской области начальник одного из отделов полиции осужден за превышение должностных полномочий.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника полиции Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Ливенский», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года обвиняемый находился в городе Ливны и попросил своего подчиненного — инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Ливенский», не исполнять установленные законодательством РФ административные процедуры в отношении его знакомого, в действиях которого усматривались признаки административных правонарушений при управлении транспортным средством, и не составлять протокол об административном правонарушении, тем самым незаконно освободить его от применения мер административного воздействия, что и было выполнено последним.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно. Приговор не вступил в законную силу, сообщает СУ СК по Орловской области.

Расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников службы регионального управления ФСБ России.