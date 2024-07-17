В Орловской области нашли пломбир с антибиотиком

Во вторник, 16 июля 2024 года, стало известно, что специалисты химико-токсикологического отдела Орловской испытательной лаборатории провели очередные исследования образцов продукции в рамках мониторинга качества пищевых продуктов. Особое внимание экспертов привлекла проба мороженого — пломбира с ароматом ванили в вафельном стаканчике. Согласно информации на этикетке, продукт изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ.

Однако результаты испытаний показали наличие в образце антибиотика офлоксацина, относящегося к группе фторхинолонов. Этот препарат используется в ветеринарии для лечения свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы при инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к офлоксацину (колибактериоз, сальмонеллёз, пастереллёз, гемофилёз, микоплазмоз, стафилококкоз и др.).

Обнаружение антибиотиков в продуктах питания может указывать на неправильное использование ветеринарных препаратов и потенциальный риск для здоровья человека, подчёркивают специалисты Орловского филиала ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Поэтому подобные исследования имеют большое значение для обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Всего за неделю в химико-токсикологический отдел поступило 126 проб различной продукции растительного и животного происхождения, включая семь образцов объектов окружающей среды и две пробы подмора пчёл.