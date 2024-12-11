В Орловской области назначен новый руководитель Следственного комитета

© СК по Орловской области

В Орловской области в ближайшие дни произойдут значительные изменения в руководстве Следственного комитета. Об этом сообщает «Орловские новости» на основании внутренних источников.

Согласно сведениям «ОН», в отставку отправятся не только нынешний руководитель СУ СК Петр Юдин, но и его заместитель Альберт Абрамян. В скором времени в управлении ожидается представление нового руководителя. Как утверждают источники, им станет полковник юстиции Андрей Чапанов, который с 2023 года занимал должность заместителя СУ СК по Тамбовской области под началом орловца Александра Полшакова.

Screenshot

Андрей Чапанов, окончивший в 2003 году Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция», с мая 2003 года по сентябрь 2007 года трудился в органах прокуратуры Пензенской области. С декабря 2021 по август 2023 года он служил в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области, где возглавлял отделы, занимающиеся расследованием особо важных дел и преступлений против несовершеннолетних.

Петр Юдин руководит орловским управлением Следственного комитета с июня 2021 года.