В Орловской области назвали самых ответственных «сельских» бизнесменов

Объявлены победители ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области», сообщает официальный Портал Орловской области.

По итогам конкурса в направлении «Социальный агросектор» в номинации «Крупный агробизнес» (для компаний с годовой выручкой более 1 миллиарда рублей) победителями стали:

I место — АО «Агрофирма Мценская»,

II место — ООО «Истоки»,

III место — АО «ОРЁЛАГРОЮГ».

В номинации «Средний агробизнес» (выручка от 120 миллионов до 1 миллиарда рублей):

I место — АО «Племенной завод имени Георгиевского»,

II место — ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО»,

III место — ООО «Дубовицкое».

В номинации «Малый агробизнес» (выручка до 120 миллионов рублей):

I место – ИП, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Лебедев,

II место – крестьянское (фермерское) хозяйство «СОЛОДУХИНО»;

III место – ИП, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Николай Мишин.

По направлению «Эффективное социальное партнерство»:

I место жюри присудило компании «ФосАгро-Орел»,

II место заняло АО «Орелмасло»,

III место – ООО «Элита-Маркетинг».

Участниками конкурса стали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства субъекты агробизнеса, работающие на территории региона и занимающиеся производством, переработкой, хранением и распределением произведенных продуктов, а также поставкой ресурсов в сельскохозпроизводства.

При оценке участников конкурса учитывались расходы компаний на нужды, не связанные напрямую с производственной деятельностью, такие как: производственная безопасность, охрана труда, финансирование природоохранных мероприятий, медицинское обслуживание, обучение и повышение квалификации работников, реализация программ трудоустройства студентов и прохождения ими стажировки (практики), помощь работникам в приобретении (строительстве) жилья и т.д. оказание другой материальной помощи работникам.

Также в деятельности субъектов агробизнеса оценивалось участие в социальных акциях и программах, мероприятиях по возрождению природных ресурсов, охране окружающей среды и развитию сельских территорий и муниципальных образований Орловской области, оказание разного рода благотворительной помощи.

Отметим, что среди социально ответственных компаний нет всем известных производителей, активно занимающихся строительством свинокомплексов в районах области.