В Орловской области не хватает продавцов: открыто более 3 тысяч вакансий

В Орловской области существенно не хватает сотрудников в сфере розничной торговли, при этом наблюдается рост их заработной платы. Об этом сообщили Орловские новости 28 июля 2024 года.

За первое полугодие 2024 года в регионе было открыто более 3 тысяч вакансий в этой сфере, что на 39,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это составляет 14,5% от общего числа предложений о работе в регионе. Однако на каждую такую вакансию приходится всего 0,7 резюме — это говорит о том, что работодатели испытывают трудности с поиском подходящих кандидатов.

Годом ранее средняя зарплата в розничной торговле составляла 33,8 тысячи рублей. В 2024 году этот показатель вырос до 40,9 тысячи рублей, но даже это не решает проблему нехватки кадров.

Таким образом, Орловская область сталкивается с интересной ситуацией на рынке труда, когда зарплаты растут, но спрос на специалистов в сфере розничной торговли остаётся высоким.