В Орловской области облсуд принял решение увеличить компенсацию ребёнку после нападения бездомной собаки

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу о выплате компенсации семье из Орла, ставшей жертвой нападения бездомной собаки, сообщает oreltimes.ru.

В ходе разбирательства выяснилось, что в июне 2023 года в поселке Знаменка на мальчика напала бездомная собака, оставив на его голени болезненный укус. Это, увы, было не первое нападение: в марте того же года аналогичная история произошла с тем же ребенком, когда на него кинулись несколько безнадзорных собак.

Учитывая многократные угрозы со стороны бездомных животных, которые пагубно сказались как на его здоровье, так и на эмоциональном состоянии мальчика, его мать, выступая в защиту сына, потребовала от администрации Орловского муниципального округа компенсацию морального вреда в размере 260 тысяч рублей.

Суд первой инстанции признал администрацию ответственным лицом за отлов и содержание безнадзорных животных, однако размер компенсации за моральный вред был установлен всего в 40 тыс. рублей.

Не согласившись с этим решением, областной суд, изучив апелляцию матери, вынес решение о повышении суммы компенсации до 80 тыс. рублей.