В Орловской области обнаружены три новых очага оспы коз и овец

В Орловской области 25 июля 2024 года было обнаружено еще три очага оспы коз и овец. В двух личных подсобных хозяйствах в селе Архарово и на территории ЛПХ в деревне Фёдоровка Малоархангельского района выявлены новые очаги оспы коз и овец. На этих территориях введён карантин, как следует из указа на сайте правительства региона.

Прилегающая к очагам территория радиусом 1,5 километра признана неблагополучной.

Напомним, ранее карантин по оспе овец и коз был введён в нескольких поселениях Сосковского района после обнаружения очага заражения на территории личного подсобного хозяйства в деревне Шаховцы, сообщает «Орловские Новости».