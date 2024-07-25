В Орловской области огласили расписание выплат детских пособий и пенсий в августе: даты

В Орловской области 25 июля 2024 года обнародовали расписание выплат детских пособий и пенсий в августе. Практически все выплаты будут произведены в первой половине месяца. Отделение Социального фонда России (СФР) по Орловской области представило график выплат, согласно которому большинство платежей будет произведено в начале августа.

Ежемесячная выплата за июль из средств материнского капитала поступит 5 августа. Единое пособие будет перечислено 2 августа. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям будет переведено 8 августа, а неработающим — 2 августа. Также 2 августа будет начислена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, меры социальной поддержки будут предоставлены через банки 2 августа, а через почту — в соответствии с установленным графиком.

Выплата и доставка пенсий через банки состоится 7, 14 и 22 августа, через почту — также по графику, сообщает «Вести-Орел».