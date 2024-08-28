В Орловской области около 45 тысяч должников лишены права выезда за границу: проверьте свои долги перед поездкой

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В Орловской области судебные приставы активно применяют ограничение на выезд за границу для стимулирования должников к исполнению своих обязательств. С начала 2024 года было вынесено около 45 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации для лиц, имеющих задолженности.

Пресс-служба управления ФССП по Орловской области напоминает гражданам о необходимости проверять наличие ограничений перед планированием поездок за границу. Снятие ограничения после погашения долга может занять несколько дней. Будьте внимательны и проверяйте свои обязательства заранее!

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