В Орловской области осталось обновить ещё 11 крыш: капитальный ремонт идет по графику

В Орловской области, в рамках областной программы, в 2024 году ведется капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. Работы идут по графику и находятся на контроле правительства региона.

По информации пресс-службы областного правительства, в этом году запланирован ремонт 60 крыш. На данный момент работы завершены уже на 49 объектах. Таким образом, остаётся обновить ещё 11 крыш.

Капитальный ремонт кровли в Орловской области идёт полным ходом!

Ранее мы писали, что ремонт Полесской в Орле будет длиться еще два месяца.