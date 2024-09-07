В Орловской области отцы выплатили детям более 250 миллионов рублей: столько алиментов взыскали судебные приставы за семь месяцев

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В Орловской области судебные приставы активно работают над взысканием задолженностей по алиментам. За первые семь месяцев 2024 года они добились выплаты более 250 млн рублей в пользу детей, что на 41 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти средства помогут обеспечить материальную поддержку тем детям, которые остались без родительского попечения. Сообщили об этом в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Судебные приставы используют различные меры для взыскания алиментов, включая арест счетов, ограничение выезда за границу и права управления транспортными средствами. Также применяются и другие методы, предусмотренные законодательством. Благодаря их усилиям количество взысканных алиментов растёт, обеспечивая необходимую поддержку детям. УФССП продолжает работу по защите прав детей и обеспечению их благополучия.

Ранее мы писали, что Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, подала иск в Швейцарии против основателя Telegram. Она утверждает, что Дуров применял насилие к их младшему сыну и перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц (примерно 1,5 млн рублей).