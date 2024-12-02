В Орловской области открыты вакансии для работы в судах и службе судебных приставов

Граждане Орловской области приглашаются на работу в органы исполнительной власти. Кандидатам обещают надежную зарплату и ряд дополнительных привилегий, сообщает oreltimes.ru.

Как рассказывает региональное управление ФССП, в настоящее время открыты вакансии для судебных приставов-исполнителей, младших судебных приставов, отвечающих за соблюдение порядка в судах, а также для дознавателей.

Служащий может самостоятельно выбирать место работы, так как управление имеет свои подразделения в большинстве крупных районов области.

Тем, кто хочет подать заявку, гарантируется постоянный доход, который возрастает с количеством лет службы, а также социальные преимущества и дополнительный оплачиваемый отпуск.

«Для поступления на службу в органы принудительного исполнения РФ необходимы граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующие квалификационным требованиям, определенным федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения РФ», обладающие необходимыми личными и профессиональными качествами, физической подготовкой и состоянием здоровья для выполнения служебных обязанностей», – указывает пресс-служба ведомства.

Дополнительную информацию о вакансиях можно получить на сайте УФССП или по телефонам: 84862725273, 89803648036.