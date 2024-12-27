В Орловской области открыты вакансии для земских учителей

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Правительство Орловской области установило сроки подачи заявлений для земских учителей, желающих участвовать в конкурсном отборе. В 2025 и 2026 годах с 10 января по 15 апреля; в 2027 и 2028 годах – с 10 января по 16 апреля; в 2029 и 2030 годах – с 10 января по 15 апреля включительно. Конкурс предоставит возможность учителям, переехавшим в сельскую местность или малые города с численностью до 50 тысяч жителей, получить единовременную компенсационную выплату.

С 10 по 15 января 2025 года Институт развития образования примет документы участников, включая студентов последних курсов педагогических специальностей, успешно завершивших промежуточную аттестацию. Кандидаты должны быть моложе 55 лет и готовы работать не менее 5 лет.

В 2025 году ожидается открытие 8 вакансий для земских учителей с общим объемом финансирования 8 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета. С момента старта программы в 2020 году было трудоустроено 63 земских учителя, включая восемь выпускников Орловского государственного университета. За пять лет количество муниципальных образований, участвующих в программе, увеличилось с 7 до 17, сообщает «Орелград».