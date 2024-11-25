В Орловской области открывается горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ

В Орловской области с 25 ноября 2024 года начнет работу горячая линия по профилактике ВИЧ. На вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора, сообщает vestiorel.ru.

Линия будет работать в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.