В Орловской области отремонтируют проблемный участок дороги «Орёл – Ефремов»

Региональные власти утвердили смету на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Орёл–Ефремов». Речь идёт об участке трассы, проходящем через Залегощенский район, как стало известно 17 августа 2024 года.

Согласно документации, стоимость работ составит 179,7 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать 9,8 км дорожного полотна.

Стоит отметить, что состояние этой дороги вызывало многочисленные жалобы жителей. Ей даже было присвоено «почётное звание» одной из худших и самых разбитых дорог региона. При этом она связывает шесть муниципалитетов.

«На всём протяжении дороги от Орла до Залегощи нет ни одного километра без ям! Разметки нет, дорожных знаков нет. Езда по этой дороге — это постоянный страх либо за свой автомобиль, либо за свою жизнь», — говорили жители.

Добавим, что в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 4,2 км этой же региональной трассы в селе Старогольском Новодеревеньковского района, сообщает «Орелтаймс».