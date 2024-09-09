В Орловской области отстранили от работы 11 сотрудников, непрошедших обучение по охране труда

В Орловской области сотрудники организаций, не прошедшие обучение по охране труда, временно отстранены от выполнения своих обязанностей. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что в результате проверок за прошедшие месяцы 2024 года было выявлено 22 нарушения законодательства об охране труда.

Основные проблемы связаны с обучением и инструктированием работников, проведением медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также с соблюдением порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Работодателям выданы предписания об устранении нарушений. Кроме того, некоторые предприятия будут вынуждены выплатить административные штрафы на общую сумму около 1,7 миллиона рублей, сообщает «Вести-Орел».