В Орловской области пенсионеров кормили поддельным сливочным маслом: подробности

В Центре социального обслуживания населения Должанского района обнаружено фальсифицированное сливочное масло. В пробах выявлены растительные масла и жиры. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сообщает oreltimes.ru.

На вид сливочное масло «Крестьянское» выглядело обычно, на упаковке было указано, что массовая доля жира – 72,5%, высшего сорта (ГОСТ 32261-2013). Произвело продукт ООО «Околица» Нижегородской области.

Однако лабораторное исследование проб показало наличие массовой доли сорбиновой кислоты 370,99 мг/кг (при нормативном значении — не допускается), присутствие масел и жиров на растительной основе (Бета-ситостерин, Кампестерин, Стигмастерин. Это свидетельствует об использовании сырья немолочного происхождения при изготовлении продукции, сообщили в Управлении.

В результате декларация о соответствии ООО «Околица» на данное масло признана недействительной.