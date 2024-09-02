В Орловской области пиво стало дороже: Орёлстат проанализировал динамику цен

Орёлстат проанализировал динамику цен на продовольственные товары в Орле за июль 2024 года. В результате анализа выяснилось, что в среднем цены выросли на 0,2%.

Какие же продукты стали дороже для жителей Орла? Вот некоторые из них:

кулинарные изделия из птицы — на 5,5% (средняя цена составила 519,83 руб. за кг);

пшено — на 4,5% (48,66 руб. за кг);

пиво — на 4,2% (161,77 руб. за л);

какао — на 4% (1135,98 руб. за кг);

масло подсолнечное — на 4% (128,22 руб. за л);

плавленые сыры — на 3,9% (740,08 руб. за кг).

Однако есть и продукты, которые стали дешевле. Среди них:

яйца куриные — на 8,0% (101,36 руб. за десяток);

шоколад — на 6% (922,62 руб. за кг);

конфеты шоколадные натуральные и с добавками — на 4,6% (959,41 руб. за кг);

колбаса полукопчёная и варёно-копчёная — на 4,5% (628,58 руб. за кг);

колбаса варёная — на 3,5% (454,07 руб. за кг);

чай зелёный — на 2,6 % (1198,37 руб. за кг).

Из товаров плодоовощной группы выросла стоимость лука репчатого на 11,1% (43,71 руб. за кг), зелени — на 5,4% (681,40 руб. за кг) и капусты белокочанной — на 5,3% (41,68 руб. за кг). Также подорожали яблоки — на 5,2% (151,26 руб. за кг).

В то же время снизились цены на свёклу — на 18,8% (51,12 руб. за кг), морковь — на 12,1% (58,10 руб. за кг), картофель — на 10,9% (50,45 руб. за кг), чеснок — на 9,4% (367,48 руб. за кг), грибы свежие — на 8,8% (285,24 руб. за кг) и виноград — на 7% (358,46 руб. за кг).

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