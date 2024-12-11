В Орловской области почти 500 семей смогли получить остаток материнского капитала

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В Орловской области 476 семей смогли получить остаток средств материнского капитала. СФР начал принимать заявления на выплату с 16 сентября 2024 года.

Сумма выплаты не может превышать 10 тысяч рублей, пишет vestiorel.ru. Семьи, у которых на сертификате осталось меньше указанной суммы, могут обратиться за этими деньгами в МФЦ или клиентскую службу, а также оформить заявление на портале «Госуслуги».

-Временных рамок, в течение которых родители могут обратиться с заявлением на выплату остатка средств маткапитала, нет. Кроме того, не имеет значения и возраст ребенка, с рождением которого семья получила сертификат на материнский капитал. Владелец сертификата может подать заявление и распорядиться средствами, оставшимися на сертификате, если сумма равна или меньше 10 тысяч рублей, в любое время, – отметили в пресс-службе СФР.

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