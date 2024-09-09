В Орловской области подсчитали зарплату специалистов IT-сферы

Сегодня, 9 сентября 2024 года, в Орловской области специалисты IT-сферы могут рассчитывать на достойную заработную плату. По данным аналитиков российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в этой сфере достигает 63,5 тыс. рублей.

В регионе востребованы программисты, разработчики, специалисты техподдержки, сисадмины, аналитики, дизайнеры, художники, руководители проектов и тестировщики.

Эксперты отмечают, что самую высокую зарплату среди специалистов сферы информационных технологий предлагают программистам — 101 тыс. рублей, аналитикам — 100 тыс. рублей и руководителям проектов — 98 тыс. рублей.

Однако стоит отметить, что на рынке труда региона становится всё больше специалистов в сфере IT, поэтому работодатели не испытывают острой потребности в них, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что 8 сентября 2024 года, сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Орла по подозрению в серии краж, часть из которых была совершена с использованием информационных технологий. По одному из эпизодов проходят ещё двое сообщников старшего возраста.