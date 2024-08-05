В Орловской области потребительские товары выросли на 0,5%: данные и факты

В августе 2024 года в Орловской области продовольственные товары подорожали на 0,3%, непродовольственные — на 0,8%, услуги — на 0,4%. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), который исключает сезонные и административные факторы, составил 100,6% в июне 2024-го по сравнению с маем того же года. Для сравнения: в июне 2023-го он составлял 99,95%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 19 663,9 рубля в расчёте на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания — 6246,8 рубля. Это на 1,7% и 7,6% больше, чем в мае 2024-го.

С начала года больше всего подорожал сахар-песок — на 7,6%. Макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 4,4%, алкогольные напитки — на 3,3%. Сливочное масло стало дороже на 2,7%, плодоовощная продукция, включая картофель, — на 1,7%. Молоко и молочная продукция прибавили в стоимости 1,4%.

В то же время некоторые категории продовольственных товаров подешевели. Например, яйца куриные стали доступнее на 22%, подсолнечное масло — на 5,9%, рыба и пищевые морепродукты — на 1,9%. Крупы и бобовые потеряли в цене 0,2%, сообщает «Орелград».