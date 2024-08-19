В Орловской области повышение уровня жизни и благополучия населения обойдется в 41,9 миллиарда рублей: утверждена программа «Социальная поддержка граждан»

В августе 2024 года правительство Орловской области утвердило программу «Социальная поддержка», направленную на повышение уровня жизни и благополучия граждан. Программа будет реализовываться до 2029 года, а общий объём финансирования составит 41,9 миллиарда рублей.

Основная цель программы — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благосостояния людей, поддержка семьи. Среди конкретных целей можно выделить следующие:

Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,8 к 2036 году (сейчас этот показатель составляет 1,2).

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 81 года к 2036 году (на данный момент этот показатель равен 73 годам).

Достижение уровня бедности ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 8%.

В настоящее время за чертой бедности в Орловской области находятся около 50 тысяч человек, что составляет 8,5% населения. В рамках программы планируется сократить это число до 12 тысяч человек. Согласно прогнозу Росстата, к 2046 году численность населения Орловской области снизится до 554,8 тысяч человек (на 138 тысяч меньше нынешнего уровня). Это может повлиять на планируемый уровень бедности, поскольку меньшее население означает меньшее количество бедняков.

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