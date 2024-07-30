В Орловской области появился гигантский лабиринт, расположенный посреди кукурузного поля: видео по ссылке

Фото с видео «Орелтаймс»

В Орловской области в июле 2024 года обнаружили гигантский лабиринт. Фермер Владимир Якунин создал необычное развлечение для посетителей — лабиринт из кукурузы. Это увлекательное приключение, которое займёт несколько часов и потребует решения сказочных заданий. Лабиринт находится в Верховском районе и занимает площадь в 6,5 гектаров. Чтобы выбраться из него, нужно пройти сотни метров по извилистым дорожкам, напоминающим фигуру Конька-Горбунка.

По пути заблудившихся ожидают таблички с заданиями, связанными со сказкой Ершова. Рекомендуется отправляться в путешествие не одному.

«Заблудиться можно, но ненадолго. К концу дня мы обязательно найдём всех потерявшихся», — говорит Владимир Якунин.

Успокаивает то, что если заблудившийся выберет любое направление вне проторенной дорожки, он всё равно выйдет к краю поля.

Кроме лабиринта, посетители могут погладить и покормить домашних животных, прокатиться на тракторе, перемолоть зерно кукурузы в муку и даже испечь из неё лепёшки.

Владимир Якунин занимается выращиванием кукурузы с 2014 года. В этом году он успешно прошёл обучение в образовательном проекте Россельхозбанка «Школа фермера» по направлению «Агротуризм», где и представил свой лабиринт.

«Орёлтаймс» снял видеосюжет о том, как легко можно заблудиться в двухметровых зарослях кукурузы и как не пропасть в них. Полное видео можно посмотреть по ссылке.