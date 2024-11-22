В Орловской области появился на свет малыш с экстремально низким весом

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В Орловской области в 2024 году более 150 детей родились раньше срока. Самый маленький из них при рождении весил всего 930 грамм, сообщил канал «ТЕЛЕГРАММЫ ИZ ОРЛА».

Большинство недоношенных малышей появились на свет в Перинатальном центре НКМЦ им. Круглой. Главный врач медучреждения Людмила Крылова ранее отмечала, что специалисты центра обладают большим опытом выхаживания глубоко недоношенных младенцев. По её словам, работу центра высоко оценил главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов, который приезжал в центр с проверкой в этом году.

Людмила Крылова также обратила внимание на то, что женщины в Орловской области всё чаще рожают первого ребёнка в более позднем возрасте — примерно в 31–32 года. При этом вызывает опасения тенденция к ещё большему сдвигу возрастного периода первых родов — ближе к 35 годам.

По словам главврача, после 35 лет у женщин повышается риск неразвивающихся беременностей с генетическими нарушениями и осложнённых беременностей на фоне соматических заболеваний, что может приводить к преждевременным родам, задержке внутриутробного развития плода и аномалиям родовой деятельности. В результате на свет появляются недоношенные дети.

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