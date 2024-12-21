В Орловской области появился смертельно- опасный участок дороги: где?

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Первое ДТП произошло 16 декабря, второе — накануне.

Обе трагедии развернулись на трассе «Крым», на её 348-м километре. Однако в одном случае Управление ГИБДД указывает «348 км + 800 м», а в другом — лишь «348 км».

Обе катастрофы произошли на пешеходных переходах. Накануне, в 17 часов, на дороге погибла 71-летняя женщина, пытавшаяся пересечь трассу по зебре. Её сбил «Газель»-фургон. Вскоре после этого на неё налетело ещё одно, пока неустановленное транспортное средство. Второй водитель проявил безразличие и покинул место происшествия. Пешеходка скончалась до приезда «Скорой».

16 декабря, в 17 часов 55 минут, на том же километре федеральной трассы «Киа Спектра» сбила 83-летнего мужчину. Он тоже пытался перейти дорогу, используя пешеходный переход. Орловец умер до прибытия медиков.

За последние сутки на территории Орловской области было зафиксировано 14 ДТП, однако числа погибших не увеличилось; пятеро человек получили телесные повреждения, сообщает «Орелград».