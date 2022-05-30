30 мая 2022



В Орловской области появится 1 227 новых мест допобразования для детей

Об этом на заседании регионального правительства рассказал руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Всего на данные цели предусмотрено более 15 млн рублей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

На сегодняшний день заключено около 130 контрактов на сумму свыше 11 млн рублей. По 15-ти закупкам на 1,7 млн рублей поставщик определен, контракты находятся в процессе подписания. В стадии торгов две процедуры.

В целях обеспечения контрактации сегодня Правительством области принято решение об определении единственных поставщиков товаров по пяти закупкам на общую сумму 790,8 тыс. рублей для обеспечения нужд трех образовательных организаций г. Ливны и Колпнянского района.

Будет приобретена мебель и специальная техника.

Мероприятие реализуется в 36-ти муниципальных образовательных организациях на территории 16 муниципальных образований и в трех государственных учреждениях региона, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 30 мая 2022 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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