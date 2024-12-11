В Орловской области появятся зарядки для электромобилей

Орловская область приступит к закупке зарядных станций для электромобилей, как сообщил губернатор Андрей Клычков. Этот шаг стал ответом на запрос орловцев о необходимости установки устройств для подзарядки автомобилей, о чем ранее упоминалось, что такие станции появятся в 2024 году.

«Да, зарядные станции будут, контракт уже заключается», — уверенно ответил губернатор.

Следует отметить, что в 2023 году Андрей Клычков подписал распоряжение о развитии инфраструктуры для электротранспорта в регионе. План, рассчитанный до 2030 года, предвещает значительные изменения в сфере экологии и транспорта. В Орловской области запланировано появление 15 зарядных станций для электрокаров, что станет важным шагом к устойчивому и экологически чистому будущему. Стремление к внедрению электрического транспорта не только улучшит качество жизни, но и поспособствует сохранению природы, открывая новые горизонты для развития региона и его жителей, сообщает «Вести-Орел».