В Орловской области позаботились о защите пчёл от пчеловодов

В сентябре 2024 года вступили в силу изменения в законе «О пчеловодстве». Как отмечает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, поправки направлены на усиление защиты пчёл. В последние годы они массово гибли при обработке полей пестицидами и агрохимикатами. Удивительно, но требования ужесточены к пчеловодам.

Теперь владельцы пчёл должны своевременно информировать сельские администрации и соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и при перевозках.

-Пчеловоды, получив извещение о предстоящих обработках пестицидами, должны вывезти пчёл на расстояние не менее 5-7 км от обрабатываемых полей, а если это сделать невозможно, то следует провести изоляцию ульев: закрыть леток сеткой, в кормушку налить сироп, поставить воду. На ночь леток надо открывать. Обратный переезд пчёл возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, но не ранее чем через 7-10 дней после окончания обработки, — говорится в сообщении.

Изменения в законе прокомментировал известный орловский пчеловод Владимир Кондревский. По его мнению, новые правила нежизнеспособны и трудновыполнимы для пасечников.

-Странная логика закона. Впечатление, что его писали люди, далёкие от реальности, ни одного дня не трудившиеся на пасеке. Невозможно летом, в 30-градусную жару, закрыть днём леток в улье, в котором находятся десятки тысяч пчёл! Их гибель неминуема. А представьте себе пожилого человека, который физически не способен увезти пчелиные семьи со своего участка! Тем более сейчас рапсом засевается всё вокруг — куда ты повезёшь? Это абсурд! Хотел бы я посмотреть на этих депутатов, принимающих такие законы. И всё это объясняется защитой пчеловодов. Ради кого это делается, понятно — ради аграрных олигархов, — заявил Кондревский.

К слову, в 2023 году только в Ливенском районе погибло более тысячи пчелосемей. До сих пор пчеловоды не могут получить денежные компенсации. Судебные тяжбы длятся более года. Очевидно, теперь, после изменений в законе, пчеловодам станет ещё труднее отстаивать в судах свои законные права после массового отравления пчёл химикатами, сообщат «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что фермер Владимир Быковский из Орловской области участвует в гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве. Его уникальный подход к представлению продукции — мёд и пчёлы со своей пасеки — позволяет посетителям не только попробовать натуральный мёд, но и увидеть процесс его создания.