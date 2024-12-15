В Орловской области пожар из-за газовой горелки повредил огнем три автомобиля

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В посёлке Знаменка Орловского муниципального округа вечером 13 декабря 2024 года произошло возгорание гаража, которое могло привести к серьёзным последствиям. Предварительная причина пожара — небрежное обращение с газовой горелкой.

Пожар охватил гараж и грозил перекинуться на жилой дом, две легковые машины и грузовую «Газель». На место происшествия оперативно прибыли две пожарные машины и шесть спасателей. Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Однако три автомобиля и мансарда жилого дома получили термические повреждения, пишет newsorel.ru.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в ночной атаке на Орловскую область уничтожены 11 беспилотников и произошел пожар на нефтебазе.