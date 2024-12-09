В Орловской области при медосмотре мигрантов обнаружены туберкулёз, венерические заболевания и ВИЧ

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В Орловской области медики проводят обследования для мигрантов, прибывающих в регион. Как сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, в 2024 году было обследовано более 5 тысяч человек.

У приезжих из зарубежных стран выявляют различные заболевания. Александр Румянцев рассказал о том, что у мигрантов были обнаружены случаи туберкулёза и венерических заболеваний, а также четыре случая ВИЧ.

В отношении двух граждан из Туркмении и Египта было принято решение о нежелательности их пребывания на территории России, пишет орелtimes. Мигранты были депортированы.

Ранее мы писали, что в Щёлково толпа мигрантов атаковала маршрутный автобус: видео.