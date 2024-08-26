В Орловской области продолжается капитальный ремонт трех образовательных учреждений

В рамках государственной программы «Развитие образования» в ноябре-декабре планируется завершить работы в Мезенском лицее, школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в Орле и гимназии в Ливнах.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с установленными графиками, как сообщает Портал Орловской области от 22 августа 2024 года. Работы так же ведутся в школе № 2 в посёлке Нарышкино, Хотынецкой школе имени С. Г. Поматилова, Каменской средней общеобразовательной школе Малоархангельского района, школе № 5 в Ливнах, школе № 15, лицее № 32 и гимназии № 39 в городе Орёл. Завершение работ на этих объектах запланировано на 2025 год.

На заседании профильного комитета горсовета Орла стало известно о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию из-за выявления неучтённых работ при разборке зданий. Требуется повторное прохождение экспертизы и дополнительное финансирование в размере от 50 миллионов рублей на школу.

Подрядчик для проведения капитального ремонта в Каменской средней школе был определён только в августе 2024 года. Контракт на сумму 39,1 миллиона рублей заключён с орловским ООО «Долина», сообщает «РИА57».