В Орловской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области в июле 2024 года на трассе «Болхов — Орёл — Витебск» столкнулись два автомобиля, что привело к травмам четырёх человек. По информации орловской Госавтоинспекции, авария произошла 28 июля 2024 года около полудня.

64-летний водитель ВАЗ-21053 на 36 километре трассы не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением 30-летнего водителя. Это стало причиной аварии.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель, 38-летняя пассажирка и 9-летний пассажир автомобиля ВАЗ были госпитализированы. Водителя иномарки после осмотра медиками отпустили на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 27 ДТП, в которых пострадали 10 человек.