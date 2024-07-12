В Орловской области произошло ДТП с тремя пострадавшими

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По информации орловской Госавтоинспекции, 11 июля 2024 года, 36-летний водитель автомобиля «Лада 212140» двигался по трассе «Калуга — Орёл» в сторону Калуги. Примерно в час дня на 191-м километре трассы он решил обогнать ехавший впереди автомобиль «Фольксваген Джетта», за рулём которого находился 20-летний водитель. Выехав на встречную полосу, водитель «Лады» столкнулся с иномаркой. После столкновения «Фольксваген» съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель и и 33-летний пассажир «Лады» были госпитализированы. Водителю «Фольксвагена» после осмотра медиками было назначено лечение на дому.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.