В Орловской области произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В городе Дмитровске Орловской области произошла авария с участием несовершеннолетнего. По информации орловской Госавтоинспекции, 28 июля 2024 около двух часов дня 11-летний велосипедист столкнулся с легковым автомобилем.

Мальчик ехал по улице Красная в Дмитровске, когда в районе дома №106 не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21124», которым управлял 34-летний водитель. Произошло столкновение.

После аварии юный велосипедист самостоятельно обратился в больницу. После осмотра медиками он был отпущен, сообщает «Комсомольская правда».