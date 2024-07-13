В Орловской области произошло ДТП с участием мотоцикла: пострадали два человека

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Ночью, 12 июля 2024 года, в посёлке Вязки Орловского муниципального округа произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции Орловской области.

Мотоцикл «Иж Планета» двигался по улице Строительная со стороны улицы Янтарная в направлении улицы 3-е Поле. За рулём находился молодой человек 2006 года рождения без водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован. На мотоцикле также был пассажир почти того же возраста.

У дома №13 мотоцикл съехал с дороги и наехал на смотровой колодец. Оба молодых человека получили травмы, пассажира пришлось госпитализировать.