В Орловской области произошло ДТП с участием пожилого мужчины

Сегодня, 28 августа 2024 года, в Орловском муниципальном округе произошло ДТП с участием пожилого мужчины. Сейчас он находится в больнице.

По предварительным данным, как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась 27 августа 2024 года в 18:20 в деревне Болотовские Дворы. Водитель автомобиля Renault Fluence ехал по улице Садовая и около дома № 11 сбил мужчину 1956 года рождения.

Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, хотя рядом был регулируемый перекрёсток. В результате наезда мужчина получил травмы и был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что 26 августа 2024 года, в региональное управление МЧС поступило сообщение о серьёзном ДТП в Дмитровском районе Орловской области. В результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел с дороги и врезался в дерево. Есть пострадавший, но пока информации о его состоянии нет.