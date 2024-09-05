В Орловской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Фото : предоставлено пресс-службой ГАИ

В Орловской области произошло ДТП, пострадало 3 человека. Авария случилась 4 сентября 2024 года на трассе «Калуга-Орёл». По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo, мужчина 64 лет, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 28-летнего водителя. В результате столкновения Lada вылетела с дороги и перевернулась.

В аварии пострадали водитель Lada и два его пассажира: мужчины 42 и 20 лет. После осмотра медиками скорой помощи их отпустили домой.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области пострадали четыре человека, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что в Орле произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста. Вечером 4 сентября 2024 года в районе стадиона имени Ленина он столкнулся с легковым автомобилем.