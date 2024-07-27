В Орловской области прошла ярмарка железнодорожных вакансий: участникам предложили более 100 должностей

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» Орловско-Курский регион

В конце июля 2024 года на станции Верховье в Орловской области прошла ярмарка вакансий от Московской железной дороги. Мероприятие было направлено на привлечение новых сотрудников и предоставление им информации о различных профессиях на МЖД.

Участникам ярмарки были предложены более 100 вакансий, включая монтёра пути, электромонтёра, электромеханика, дежурного по станции, составителя поездов, помощника машиниста, слесаря-ремонтника, осмотрщика вагонов, электросварщика, водителя автомобиля, маляра, штукатура и другие. Об этом сообщили infoorel.ru.

Соискатели узнали о возможности обучения и переобучения за счёт работодателя, а также о получении среднего и высшего железнодорожного образования по целевому направлению. Работники, которые устроятся на работу, будут обеспечены всеми социальными гарантиями, такими как бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, места для детей в ведомственных садах и детских оздоровительных лагерях, бесплатный проезд в пригородных поездах и один раз в год на поезде дальнего следования.

Для детей был организован конкурс рисунка, где они могли проявить свои творческие способности. Также были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие об основных профессиях на железной дороге.

Все посетители ярмарки получили памятные сувениры.