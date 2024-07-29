В Орловской области прошёл автопробег в честь Дня Военно-морского флота: видео

Фото: «Кромы. Новости поселка»

В воскресенье, 28 июля 2024 года, в посёлке Кромы Орловской области состоялся автопробег, посвящённый Дню ВМФ. Видео смотрите по ссылке. Участники мероприятия отдали дань уважения всем, кто служил и служит на флоте.

Автолюбители из Кром украсили свои машины флагами и символикой ВМФ и возложили цветы к братской могиле воинов перед стартом пробега. Об этом сообщил телеграм-канал «Кромы. Новости посёлка».

Колонна проехала по улицам посёлка, а затем отправилась в соседний город Дмитровск. Завершился автопробег у памятника морякам-дальневосточникам. Здесь участники также почтили память погибших моряков и возложили к монументу цветы.

Этот автопробег стал символом гордости за морскую славу России и данью уважения всем, кто служит или служил на флоте. Участники выразили свои наилучшие пожелания морякам: здоровья, благополучия и мирного неба над головой.