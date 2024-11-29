В Орловской области проведены масштабные работы по обновлению тепловых сетей и линий электропередачи: что сделано

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В 2024 году в Орловской области были проведены масштабные работы по обновлению тепловых сетей и линий электропередачи. 15,4 километра тепловых сетей и 101 километр линий электропередачи были заменены, а 52 километра линий электропередачи отремонтированы. Эти данные предоставлены Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Старт отопительного сезона в регионе был дан 9 октября, когда тепло начало поступать в здания учреждений социальной сферы. С 11 октября отопление стали постепенно включать в жилых домах, подключенных к системе центрального отопления, пишет kp.ru.

На данный момент тепло поступает в 1746 объектов социальной сферы и в 4332 многоквартирных дома. Обеспечение теплом зданий Орловщины осуществляется благодаря работе 1251 котельной.

Ранее мы писали, что прокуратура разобралась с управляющими компаниями и поставщиками тепла, срывающими отопительный сезон в Орле.