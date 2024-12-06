В Орловской области проведут проверку безопасности храмов

В наступающем 2025 году в ряде храмов Болховского благочиния состоится проверка системы безопасности, о чем информировала Орловская митрополия.

В Спасо-Преображенском соборе города Болхова прошло собрание благочиния, на котором настоятели местных храмов обсуждали меры по обеспечению безопасности своих приходов.

Эксперты из силовых ведомств, также присутствовавшие на встрече, поделились рекомендациями по действиям в условиях возможных угроз и детально разъяснили требования, предъявляемые к храмовым конструкциям, как сообщили в Орловской митрополии.

Отмечалось, что церкви, привлекающие тысячи прихожан, остаются уязвимыми объектами, поэтому священники получили настоятельные рекомендации по усилению взаимодействия с местными властями и правоохранительными структурами, сообщает «Орловское время».