В Орловской области провели конференцию, о том как сделать старение более комфортным

В 2024 году Орловская областная организация общества «Знание» под руководством Татьяны Кононыгиной присоединилась к проекту «Активное долголетие: настоящее и будущее». Проект реализуется совместно с партнёрами из 17 регионов страны. Одним из мероприятий проекта стала конференция «Навигатор орловского долголетия («Компас»)», которая проходила в течение двух дней на базе парка-отеля «Мечта».

Орловская организация «Знания» уже несколько лет изучает ресурсы и возможности пожилых людей для продолжения активной жизни, используя инновационные практики и технологии. Для этого был создан территориальный ресурсный центр коалиции «Забота рядом». Его девиз — «Создаём общество, в котором не страшно стареть».

Руководители социальных служб Железнодорожного района Орла, Сосковского района, волонтёры Орловского муниципального округа, представители педагогического и культурного сообществ обсудили свои успехи, проблемы и планы.

Особенно заинтересовало выступление социального предпринимателя Татьяны Ивановой, руководителя Центра развития интеллекта. В центре активно внедряют методику ментальной арифметики для детей, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата. Теперь благодаря президентскому гранту пенсионеры смогут посещать занятия бесплатно.

Также обсуждались наиболее уязвимые группы населения — малоимущие, одинокие и маломобильные. Было отмечено, что среди 179 тысяч пенсионеров в Орловской области около 35 тысяч живут одни.

Перед конференцией общество «Знание» провело социологическое исследование «Портрет пожилого человека Орловского региона». В результате опроса были выявлены пожелания, потребности и собственные возможности пенсионеров для продолжительной активной жизни, сообщает «Орелтаймс«.