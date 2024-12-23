В Орловской области проверяют сообщения об угрозе жизни инвалида из Ливен

Прокуратура Орловской области откликнулась на тревожные сообщения о агрессивных подростках в Ливнах, которые жестоко преследуют местного одинокого инвалида. В связи с этим начата проверка, сообщает «ОрелТаймс».
В ведомстве сообщили, что их сотрудники занимаются исследованием не только соблюдения законодательства в области профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, но и аспектов социального обеспечения граждан.
«Если будут выявлены основания, прокурорские меры реагирования будут незамедлительно приняты. Ход и результаты проверки находятся под постоянным контролем прокуратуры», – указано в пресс-релизе.
Также на ситуацию отреагировало региональное Управление Министерства внутренних дел.
«Сотрудники по делам несовершеннолетних МО МВД Ливенский проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств данного происшествия», – сообщили представители УМВД.