В Орловской области работает лишь один инвалид из каждых четырех еще способных трудиться

Сегодня на территории Орловской области проживает свыше 56 тысяч инвалидов. Из них в трудоспособном возрасте — 21 830 человек, а в трудовой деятельности задействованы лишь 5 285 человек или 24,2 % (в целом по стране — 25,02 %). По мнению руководителя департамента соцзащиты Екатерины Данилевской, это связано не только с состоянием здоровья, но и с эмоциональной и психологической адаптацией людей, получивших инвалидность. При этом спектр специальностей, на которые готовы принять людей данной категории, достаточно широк. Это и швеи, и экономисты, программисты, охранники, специалист по кадрам и др.

Екатерина Данилевская напомнила, что региональным законом установлена квота для приёма на работу инвалидов — при численности работников от 35 до 100 человек включительно в размере 3 % среднесписочной численности работников; при численности работников свыше 100 человек – в размере 4 %. Такие места оборудуются с учётом индивидуальных возможностей инвалидов. Профильные службы занимаются трудоустройством только тех инвалидов, у которых в индивидуальной программе реабилитации есть соответствующие показания.

В ходе обсуждения председатель комитета облсовета Владислав Числов обратил внимание на реализацию подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения». Так, в 2021 году к профессиональному обучению приступили 2 инвалида молодого возраста, в первом полугодии 2022 года – 3 гражданина этой категории. Владислав Числов высказал предположение, что более активная работа именно с молодыми людьми с ОВЗ, привлечение их к различным проектам и мероприятиям, позволит в дальнейшем им легче социализироваться и адаптироваться, чувствовать себя востребованными членами общества. Также В. Числов обратил внимание на необходимость увеличения финансирования данной строчки. Так, на осуществление мероприятий по организации профессионального обучения инвалидов молодого возраста в 2021 году из бюджета области было выделено 11,8 тыс. рублей, в 2022 году – 50,1 тыс. рублей.

О том, как нормы законодательства в области трудоустройства инвалидов реализуются на практике и с какими проблемами приходится сталкиваться, рассказал генеральный директор ООО «Учебно-производственного предприятия «Металлоштамп» Сергей Волков. На его предприятии, где изготавливаются вентиляционные фасады и устройства заземления, трудятся 40 человек с ОВЗ. 18 из них слепые, 8 – являются инвалидами по слуху. Средняя заработная плата для людей рассматриваемой категории здесь составляет 15-17 тысяч рублей при семичасовом рабочем дне, в то время, как здоровые получают порядка 21 тыс. рублей.

Сергей Волков рассказал о дополнительных финансовых издержка, связанных с оплатой труда сопровождающих инвалидов лиц, с оплатой больничных листов, а также обратил внимание присутствующих на то, что предприятия, подобные ООО «Учебно-производственного предприятия «Металлоштамп» сегодня не имеют льгот ни по оплате коммунальных платежей, ни на имущество, что при дополнительной финансовой нагрузке стало бы хорошим подспорьем. Сэкономленные средства, по словам Волкова, могли бы быть направлены на создание дополнительных рабочих мест.

В итоге депутаты предложили рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по уплате коммунальных платежей специализированным предприятиям, где трудоустроены инвалиды, — пояснили в пресс-службе облсовета.