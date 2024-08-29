В Орловской области разрабатывается новая система оповещения о нападениях БПЛА

В Орловской области активно разрабатывается система дополнительного информирования жителей о нападениях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.28 августа 2024 года
Ранее атаки беспилотников на регион были редкостью, однако в последние недели они стали происходить практически каждую ночь.
— Будем смотреть, как до жителей доносить информацию. Практически каждую ночь летят. Сбиваем, но наступил момент для того, чтобы жителей информировать. Сейчас прорабатываем этот вопрос,— отметил Клычков.
Ранее мы сообщали, что 26 августа 2024 года, рано утром над Орловской областью удалось уничтожить три вражеских БПЛА.