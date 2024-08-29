В Орловской области разрабатывается новая система оповещения о нападениях БПЛА

В Орловской области активно разрабатывается система дополнительного информирования жителей о нападениях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.28 августа 2024 года

Ранее атаки беспилотников на регион были редкостью, однако в последние недели они стали происходить практически каждую ночь.

— Будем смотреть, как до жителей доносить информацию. Практически каждую ночь летят. Сбиваем, но наступил момент для того, чтобы жителей информировать. Сейчас прорабатываем этот вопрос, — отметил Клычков.

Ранее мы сообщали, что 26 августа 2024 года, рано утром над Орловской областью удалось уничтожить три вражеских БПЛА.