В Орловской области разыскивается Соломин Максим: мужчина поехал на такси в посёлок Верховье и пропал

Фото: ПСО «Сармат»

В Орловской области разыскивают Максима Соломина 1986 года рождения. Он не выходит на связь с близкими уже три дня. По данным поисково-спасательного отряда «Сармат», пропавший отправился из деревни Красная Заря в посёлок городского типа Верховье 25 ноября 2024 года. Максим воспользовался услугами такси. Выйдя из автомобиля у местного магазина, он исчез и с тех пор не выходил на связь.

Особые приметы: рост 180–185 см, худощавое телосложение, на вид 35–40 лет. В момент исчезновения был одет в серую куртку, чёрные джинсы и ботинки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Максима Соломина, пожалуйста, свяжитесь по телефонам: 02, 102, 84862222301 или 89581114911.

Ранее мы писали, что более 124 миллионов рублей похитили при строительстве школы в Орловской области.