В Орловской области родился 41 ребенок в результате ЭКО за 6 месяцев 2022 года

По информации департамента здравоохранения Орловской области, на 1 июля 2022 года выполнено 144 процедуры ЭКО.

22 женщины встали на учет после ЭКО.

В результате ЭКО родился 41 ребенок.

Процедуры проводят в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области» национального проекта «Демография» по организации медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.