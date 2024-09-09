В Орловской области родители почти 10 тысяч детей получили выплаты на школьную форму: воспользоваться этой льготой можно до 30 сентября

В Орловской области реализуется программа поддержки многодетных семей, в рамках которой родители могут получить денежные выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для своих детей. Эта инициатива уже принесла ощутимую пользу: более 9,7 тысяч родителей воспользовались этой возможностью, сообщили Орловские Новости 8 сентября 2024 года.

Размер выплаты составляет четыре тысячи рублей. Многие родители отмечают, что с учётом текущих цен этих средств может хватить только на часть комплекта школьной формы. Однако даже при этом социальная поддержка оказалась востребованной.

Для реализации программы из областного бюджета было выделено около 30 млн рублей. Важно отметить, что воспользоваться этой льготой можно до 30 сентября. Для оформления заявления необходимо обратиться в МФЦ, подать заявку через Госуслуги или посетить отдел социальной защиты населения.

Ранее мы сообщали, что работающие родители с детьми получат ежегодные выплаты в Орловской области.